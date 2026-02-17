I brand italiani che valgono di più: Enel supera Gucci. La classifica

In conclusione, cosa fa capire il rapporto? "Il ranking Kantar BrandZ 2026 disegna uno scenario più positivo per il mondo del business", ha spiegato Federico Capeci, managing director Italia e Spagna di Kantar. "Dopo anni di volatilità, i brand hanno ora l'opportunità di prepararsi a una nuova fase di crescita. La resilienza non è casuale: i brand che riescono a essere percepiti come più significativi e più differenzianti trasformano l'incertezza in slancio, generando un Return on investment, l'indice di bilancio e di marketing sulla redditività economica di un investimento, più elevato e una crescita più rapida del valore". In sostanza, ha concluso l'esperto, "il valore dei brand italiani sta tornando a salire, e i più forti guidano questa ripresa unendo la loro profonda rilevanza per i consumatori a una reale differenziazione".