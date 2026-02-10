Mps accelera l'integrazione con Mediobanca per massimizzare le sinergie industriali nate dall'Opas, definendo un modello dove Mediobanca si focalizzerà su investment e private banking. Il piano sarà approvato definitivamente il 26 febbraio, con presentazione ufficiale il giorno successivo ascolta articolo

Il Consiglio di Amministrazione di Mps ha annunciato una forte accelerazione nel processo di integrazione con Mediobanca. L'operazione, nata dall'Opas (Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio), punta a massimizzare le sinergie industriali e a creare valore attraverso un modello operativo altamente speciallizato.

La nuova struttura del gruppo Il piano di riorganizzazione prevede una distinzione netta delle competenze per valorizzare le risorse di entrambi i gruppi. Mediobanca diventerà l'entità legale "focalizzata sul corporate & investment banking e sul private banking", si legge nella nota sui risultati. L'intera architettura societaria sarà allineata agli impegni assunti con le Autorità di Vigilanza e alle prescrizione della Bce.