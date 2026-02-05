Ovs rinuncia ad acquisizione di Kasanova: “Condizioni non soddisfatte"

Il gruppo aveva avanzato un’offerta vincolante sul 100% di Kasanova. "Non si sono verificate le condizioni a cui la stessa era subordinata", ha fatto sapere il consiglio di amministrazione. Diffusi intanto i conti del Gruppo del 2025: le vendite si sono attestate a 1,74 miliardi, in crescita del 7%. I vertici: “Trarre vantaggio dagli effetti dei numerosi progetti messi in campo”

Passo indietro di Ovs per l’acquisizione di Kasanova. Il gruppo, che comprende OVS, OVS Kids, Upim, Blukids, Stefanel, Les Copains, CROFF e Goldenpoint, aveva avanzato un’offerta vincolante per l'acquisto del 100% dell’azienda di articoli per la casa, proposta che era in scadenza oggi. Il consiglio di amministrazione di Ovs ha però deliberato di farla decadere in quanto "non si sono verificate le condizioni a cui la stessa era subordinata". Tuttavia, secondo gli esperti non è escluso che l'operazione su Kasanova possa tornare sul tavolo delle opzioni del gruppo Ovs qualora si verificassero condizioni più favorevoli.

Kasanova da un paio d’anni affronta un periodo di crisi a causa di una scarsa redditività dovuta principalmente ai costi eccessivi e a una non corretta gestione delle risorse. Intorno alla metà di novembre 2025, il Gruppo Ovs guidato dall’ad Stefano Beraldo aveva avanzato un'offerta che prevedeva la sottoscrizione di un aumento di capitale fino a 15 milioni di euro. Le trattative sono andate per le lunghe e già a inizio gennaio i vertici avevano annunciato uno slittamento del termine della proposta a causa dei mancati accordi tra le banche.