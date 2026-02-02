Tonfo di Bff Bank a Piazza Affari: apertura a -31% e affondo fino a -43%. Riviste al ribasso le prospettive e cambia la leadership in una fase di transizione strategica

Giornata pesantissima per Bff Bank a Piazza Affari. Il titolo è crollato fin dall'apertura, con un ribasso iniziale del 31% e un affondo fino al -43% (5,4 euro). A scatenare le vendite sono stati tre elementi: accantonamenti straordinari per 95 milioni nel 2025, il taglio dei target finanziari 2025-2026 e il cambio ai vertici del gruppo.

Cambio al vertice

Proprio il cambio al vertice è stato interpretato come il segnale più forte di un aumento dei rischi operativi e di incertezza sulla redditività futura. Massimiliano Belingheri, alla guida dal 2013, lascia il ruolo di Ad e resta in Cda come consigliere non esecutivo. La gestione passa a Giuseppe Sica, ex Cfo, entrato in banca un anno fa e nominato ora direttore generale con tutte le deleghe. La banca spiega che la scelta punta a rafforzare coesione e allineamento tra board e management in una fase di transizione strategica.

La successione, unita alle revisioni dei conti, non ha però rassicurato il mercato. Gli investitori hanno letto le mosse come indizi di tensioni interne e di un possibile ripensamento strategico. A pesare ulteriormente è stato l'annuncio di nuove misure di de-risking sul portafoglio factoring, con un impatto stimato di 95 milioni nel 2025, legato alla revisione di posizioni legali nei crediti verso la pubblica amministrazione e a criteri più prudenti sugli incassi degli interessi morosi.