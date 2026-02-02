Bff Bank, crollo delle azioni in Borsa dopo il cambio di Ceo: i rischi per gli investitoriEconomia
Tonfo di Bff Bank a Piazza Affari: apertura a -31% e affondo fino a -43%. Riviste al ribasso le prospettive e cambia la leadership in una fase di transizione strategica
Giornata pesantissima per Bff Bank a Piazza Affari. Il titolo è crollato fin dall'apertura, con un ribasso iniziale del 31% e un affondo fino al -43% (5,4 euro). A scatenare le vendite sono stati tre elementi: accantonamenti straordinari per 95 milioni nel 2025, il taglio dei target finanziari 2025-2026 e il cambio ai vertici del gruppo.
Cambio al vertice
Proprio il cambio al vertice è stato interpretato come il segnale più forte di un aumento dei rischi operativi e di incertezza sulla redditività futura. Massimiliano Belingheri, alla guida dal 2013, lascia il ruolo di Ad e resta in Cda come consigliere non esecutivo. La gestione passa a Giuseppe Sica, ex Cfo, entrato in banca un anno fa e nominato ora direttore generale con tutte le deleghe. La banca spiega che la scelta punta a rafforzare coesione e allineamento tra board e management in una fase di transizione strategica.
La successione, unita alle revisioni dei conti, non ha però rassicurato il mercato. Gli investitori hanno letto le mosse come indizi di tensioni interne e di un possibile ripensamento strategico. A pesare ulteriormente è stato l'annuncio di nuove misure di de-risking sul portafoglio factoring, con un impatto stimato di 95 milioni nel 2025, legato alla revisione di posizioni legali nei crediti verso la pubblica amministrazione e a criteri più prudenti sugli incassi degli interessi morosi.
Le nuove stime sugli utili e l'impatto sugli investitori
Parallelamente, Bff Bank ha abbassato le previsioni di utile netto rettificato 2025 a circa 150 milioni di euro e un risultato netto contabile di 70 milioni. Bff Bank ha poi annunciato un taglio degli obiettivi per il 2026, incluso un ritorno sul capitale più basso rispetto ai target iniziali
La combinazione di taglio delle stime, oneri straordinari e cambio al vertice ha alimentato forte nervosismo tra gli investitori, provocando il crollo del titolo in avvio di seduta.
Bff Bank ribadisce però che il business resta "strutturalmente solido e profittevole" e annuncia che nella seconda metà del 2026 presenterà un nuovo Piano strategico, che integrerà gli effetti delle misure di rafforzamento in corso.