Khaby Lame avrebbe venduto la sua società per 975 milioni di dollari

Un'operazione da quasi un miliardo di dollari ridisegna il perimetro commerciale attorno al brand del creator italo-senegalese. Avrebbe autorizzato l'uso dei propri dati biometrici per creare un gemello virtuale in grado di riprodurre le sue espressioni iconiche, la voce, la mimica per creare un sistema capace di generare contenuti senza limiti
Da alcuni giorni circola una notizia che riguarda Khaby Lame: il tiktoker italo-senegalese più seguito al mondo sarebbe al centro di un'operazione commerciale vicina al miliardo di dollari.
Un accordo senza precedenti
Secondo documentazione societaria ripresa da diverse testate economiche internazionali, la transazione riguarderebbe la società che gestisce i diritti commerciali del creator, con una valutazione che arriverebbe fino a 975 milioni di dollari. Una cifra che, se confermata, rappresenterebbe un passaggio simbolico per l'intera creator economy.
I documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense fanno riferimento a un accordo firmato il 9 gennaio.
Al centro dell'operazione c’è Step Distinctive Limited, la holding che controlla tutte le attività economiche legate al marchio Khaby Lame: partnership, licenze, e-commerce, sfruttamento dell'immagine. La società sarebbe stata acquisita - totalmente o parzialmente, a seconda delle strutture contrattuali - da Rich Sparkle Holdings Limited, gruppo internazionale attivo nel digitale, tramite operazioni di scambio azionario.
Non si tratterebbe quindi di una "vendita" personale, ma di un vero riassetto industriale. Il punto è proprio questo: non monetizzare singoli contenuti o campagne, ma trasferire il controllo di un intero ecosistema costruito attorno a una riconoscibilità globale rarissima.
Il ruolo dell'Intelligenza artificiale
Le indiscrezioni suggeriscono che l'accordo guardi soprattutto al futuro. Tra gli asset considerati rientrerebbe infatti lo sviluppo di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, capaci di replicare gesti, espressioni e tempi comunicativi del creator.
In pratica, un'estensione digitale permanente del personaggio - nato a Dakar nel 2000 e cittadino italiano dal 2022 - pensata per ampliare la scala e la continuità delle attività commerciali.
In termini concreti, Khaby Lame avrebbe autorizzato l'uso dei propri dati biometrici per creare un AI Digital Twin, un gemello virtuale in grado di riprodurre le sue espressioni iconiche, la voce, la mimica. Un sistema capace di generare contenuti potenzialmente senza limiti.
È qui che, se confermata, l'operazione assume un significato più ampio: il valore non risiede solo nei follower ma nella standardizzazione dell'identità.
Da testimonial a brand
Per la prima volta in modo così evidente, un creator non viene trattato come testimonial di un marchio, ma come marchio egli stesso, con una valutazione che risponde a logiche finanziarie più che mediatiche.