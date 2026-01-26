Asta Btp 27 gennaio 2026, rendimento e cedole: cosa sapere

Il calendario delle emissioni sovrane del MEF prevede, a fine mese, le ultime tranche di debito pubblico in collocamento. Per chi guarda al reddito fisso può rappresentare un'occasione interessante, purché affrontata con la necessaria consapevolezza: non tutte le obbligazioni, statali o corporate, sono adatte in ogni fase di mercato, ma solo quando si integrano con la propria strategia e con obiettivi di investimento chiari. In particolare, i 3 BTP di fine gennaio sono a cedola fissa 2,20% e a cedola fissa sul capitale rivalutato

Titoli del Tesoro a breve termine: opportunità e limiti

Tra i titoli in arrivo spicca il BTP a cedola fissa del 2,20%, l'unico dei tre in emissione a non prevedere alcuna indicizzazione del capitale. L'emissione e il godimento coincidono il 29 gennaio 2026, mentre la scadenza è fissata al 28 febbraio 2028, per una durata residua di 25 mesi. La cedola annuale, pari al 2,20% lordo, viene corrisposta semestralmente con pagamenti dell'1,10%. Il primo stacco sarà una cedola corta, il 28 febbraio 2026, pari allo 0,179348% del nominale, calcolata su un periodo di 30 giorni rispetto ai 184 di un semestre. Le cedole successive saranno invece piene, con pagamento il 28 febbraio e il 28 agosto di ogni anno. Per valutarne il rendimento reale occorre considerare non solo il tasso nominale, ma anche l'impatto di tasse, costi e inflazione. Sul mercato secondario, titoli MEF con scadenza analoga rendono intorno al 2,2% lordo; assumendo un prezzo di aggiudicazione pari a 100, il ritorno complessivo lordo dello Short Term si attesta attorno al 4,58%. Non si tratta di un rendimento elevato, soprattutto se confrontato con il carovita, ma il titolo si presta bene come parcheggio remunerato della liquidità a breve termine, una sorta di BOT di durata doppia, utile a preservare il potere d’acquisto del capitale fino al 2028.

Il confronto con le alternative più comuni ai BTP brevi aiuta a contestualizzarne l'utilità. Il conto corrente resta la scelta più diffusa tra i risparmiatori retail, spesso per inerzia o per scarsa percezione dell’impatto di tasse e inflazione, ma nella maggior parte dei casi è infruttifero e non protegge il capitale. Il conto deposito offre rendimenti più interessanti, in alcuni casi fino al 3–3,50% lordo sui 24 mesi, senza necessità di dossier titoli né commissioni di compravendita. Tuttavia la tassazione al 26%, la garanzia limitata a 100.000 euro e la frequente presenza di vincoli che impediscono lo svincolo anticipato ne riducono la flessibilità. I fondi monetari, attivi o in versione ETF, rappresentano un compromesso: sono strumenti liquidi e remunerativi, ma soggetti a costi di gestione e tassazione, e quindi più onerosi rispetto ai titoli di Stato.