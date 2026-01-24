Le altre categorie

Di pari passo, l'analisi segnala un calo della categoria "cellulari e smartphone", scesa a 10,7 milioni di ricerche, in calo rispetto al 2024. Anche i grandi elettrodomestici, tra cui frigoriferi, lavatrici e asciugatrici, hanno fatto registrare una flessione mentre crescono le attenzioni per prodotti quali farmaci da banco quelli relativi alla cura della persona (viso e corpo). Si confermano al centro delle attenzioni, seppur più in basso in classifica rispetto alle precedenti, pure le categorie di prodotti quali sneakers e scarpe sportive, prodotti per capelli, ferramenta e pet food, tutte oltre i 3 milioni di ricerche.

Altri dati legati all'indagine

La via preferita per gli acquisti online?Domina lo smartphone, ancora lo strumento principale per l’e-commerce, con oltre 180 milioni di ricerche, a fronte di quasi 58 milioni da desktop e dalla restante quota proveniente da tablet. A comprare sul web sono, in maniera abbastanza equa, sia uomini e sia donne, mentre la fascia d'età tra i 35 e i 54 anni è quella maggiormente coinvolta. L'analisi, comunque, segnala anche la crescita degli over 65 che superano per volume di ricerche i più giovani tra i 18 e i 24 anni, circa 24 milioni contro 22. A livello territoriale, la Lombardia si conferma il principale motore dell’e-commerce italiano, concentrando il 31% delle ricerche totali. Seguono Lazio e Campania, mentre Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Sicilia mostrano una diffusione ormai omogenea della cultura della comparazione. “I dati del 2025 descrivono un consumatore meno influenzabile dalle mode e sempre più orientato al valore reale” — ha riferito Dario Rigamonti, ceo di Trovaprezzi.it. “Il podio delle categorie resta in continuità con il 2024, ma cambiano profondamente i volumi e le motivazioni d’acquisto. La crescita strutturale della salute e la maggiore prudenza sulla tecnologia segnano un passaggio chiaro: la comparazione evolve da leva di risparmio a strumento per decisioni più informate, razionali e coerenti con i propri bisogni”.