Matteo Cimenti, presidente di Assogasliquidi-Federchimica, alla luce dei dati emersi, osserva che "anche su trasporto leggero e residenziale l'Emission Trade System inciderà molto sull'economia italiana e il suo impatto si sommerà a quello della direttiva Red III (terza direttiva europea sulle energie rinnovabili). Ciò suggerisce flessibilità e cautela in sede applicativa". "Dalle analisi di Bip - prosegue Cimenti - emerge, nei diversi scenari di applicazione dell'Ets2, la capacità del Gpl di mantenere competitività economica rispetto alle altre fonti e vettori. Al tempo stesso è urgente sostenere la crescita di disponibilità delle soluzioni bio e rinnovabili (bio Gpl e rDme). Perciò abbiamo chiesto di impiegare le risorse derivanti dalle aste per incrementare bioGpl e Dme rinnovabili, e ridurre i costi generati dalla normativa sulle famiglie, con apposite compensazioni sul costo della bolletta energetica".