Federico Freni, avvocato e docente di diritto amministrativo, è il nome indicato dal Governo per la presidenza della Consob. Ha avuto un ruolo chiave nel Dl Capitali e nel nuovo testo unico della finanza, ora in Parlamento. La sua designazione è attesa nella riunione del Consiglio dei ministri di oggi

Nuova tornata di nomine per le le maggiori società partecipate dallo Stato e caselle di vertice di varie Authority. Il primo dossier sul tavolo riguarda la presidenza della Consob, la Commissione nazionale per le società e la borsa. Nella riunione del Consiglio dei ministri convocata per il pomeriggio è attesa la discussione sulla designazione del successore di Paolo Savona, il cui mandato scade l'8 marzo.

Diversa l'opinione di Forza Italia che sottolinea l'esigenza di una figura tecnica: "Secondo noi è bene che lì, siccome si tratta di questioni molto tecniche, ci sia un tecnico, un non politico di alto livello con grande esperienza. La Consob deve essere trattata in modo completamente diverso".

Chi è Federico Freni?

Romano, 46 anni, avvocato del Foro di Roma, si è laureato in giurisprudenza alla Sapienza nel 2004 e nella stessa università ha conseguito il dottorato in diritto amministrativo nel 2009. Per oltre dieci anni ha insegnato diritto amministrativo e processuale amministrativo, tra cui alla Luiss Guido Carli, ed è oggi professore straordinario di diritto amministrativo all'Università Pegaso. Prima dell'ingresso in politica ha svolto un'intensa attività di consulenza giuridica per vari ministeri e società pubbliche.

In politica, Freni si è distinto per il ruolo centrale nella stesura del Dl Capitali, che ha facilitato l'accesso delle Pmi al mercato e introdotto la possibilità per un cda uscente di presentare la propria lista per il rinnovo del board. Più di recente ha contribuito al nuovo testo unico della finanza, ora in Parlamento, che reintroduce una soglia unica per l'Opa al 30% del capitale. Resterà, poi, da coprire il posto lasciato vuoto da Freni al ministero dell'Economia.