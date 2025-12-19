Trasporto aereo, sfide e opportunità della transizione energetica

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trasporto aereo, verso il Net Zero: sfide e opportunità della transizione energetica

Economia sponsorizzato
PACTA

Si è tenuto a Roma il 4° Congresso annuale della Fondazione PACTA – Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo, a cui hanno partecipato istituzioni, imprese, operatori della filiera aeroportuale, mondo finanziario e accademico. Al centro del dibattito, un confronto sul percorso del settore verso il raggiungimento degli obiettivi Net Zero entro il 2050. Tra i temi principali di quest’anno, anche il ruolo strategico delle nuove energie per l’aviazione, con particolare riferimento ai SAF

ascolta articolo

Confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità della transizione energetica del trasporto aereo, con lo scopo di accompagnare il settore verso il raggiungimento degli obiettivi Net Zero entro il 2050. Con questo proposito si è svolto nei giorni scorsi a Roma, presso la Galleria del Cardinale Colonna, il 4° Congresso annuale della Fondazione PACTA – Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo. All’edizione di quest’anno, intitolata “Gate to Sustainability – Boarding for Net Zero”, hanno partecipato istituzioni, imprese, operatori della filiera aeroportuale, mondo finanziario e accademico.

PACTA

Lanciata nel 2022 da Aeroporti di Roma, PACTA riunisce oggi altri 18 aderenti: Eni, ITA Airways, Intesa Sanpaolo, Aeroporto di Bologna, Airbus, Aviapartner, Enel Foundation, Mundys, Gruppo SAVE, Swissport, Aeroporti 2030, Aviation Services, Boeing, Enav, Italo, Snam, Marsh Advisory e Roland Berger. La Fondazione intende proporre una road map efficiente e sostenibile per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto aereo. “Il trasporto aereo produce circa il 2% delle emissioni globali di CO₂, ma è comunque fortemente impegnato per raggiungere livelli sempre più elevati di sostenibilità e per ridurre le proprie emissioni”, spiega PACTA.

I temi

Al centro dei lavori del Congresso 2025 c’è stato soprattutto il ruolo strategico delle nuove energie per l’aviazione, con particolare riferimento ai SAF, i Sustainable Aviation Fuels. L’Italia in questo tipo di produzione si pone come leader in Europa, ma durante la conferenza è stata posta particolare attenzione anche allo sviluppo tecnologico, alla competitività industriale e alla necessità di una collaborazione strutturata lungo l’intera catena del valore. Durante la giornata ci sono stati anche panel dedicati a politiche industriali, infrastrutture aeroportuali, intermodalità, elettrificazione, digitalizzazione e sinergie industriali, con il contributo di rappresentanti delle principali istituzioni, imprese e operatori del comparto.

“Neutralità climatica entro il 2050 obiettivo imprescindibile”

Il Congresso si è aperto con l’intervento introduttivo di Veronica Pamio, direttore generale della Fondazione PACTA. Poi ha preso la parola Pierluigi Di Palma, presidente Enac e del Comitato istituzionale della Fondazione. “La neutralità climatica entro il 2050 – ha detto – è un obiettivo imprescindibile che richiede un impegno condiviso tra istituzioni e una forte sinergia tra pubblico e privato, nella quale Enac svolge un ruolo di mediazione. Il settore del trasporto aereo è già salito a bordo di una trasformazione profonda, irreversibile, che coinvolge l’intera filiera. Il Net Zero non è solo un traguardo tecnico, ma un’assunzione di responsabilità verso la società e le future generazioni. Nessun attore, da solo, può guidare la transizione. Ma insieme possiamo accelerarla”. Al dibattito ha partecipato anche Marco Troncone, presidente della Fondazione PACTA e amministratore delegato di Aeroporti di Roma. Ribadendo il ruolo degli aeroporti come abilitatori della transizione sostenibile, Troncone ha sottolineato: “Il percorso avviato da PACTA in questi anni restituisce l’immagine di un settore maturo, capace di fare sistema e di lavorare in modo coeso. Un settore che traguarda positivamente le prime tappe di un percorso oggettivamente impegnativo. Il confronto strutturato tra imprese, istituzioni e mondo scientifico ha contribuito a orientare il quadro delle politiche pubbliche verso soluzioni concrete, credibili e coerenti con il valore strategico del settore e con le esigenze di competitività del Paese”.

Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC e del Comitato Istituzionale della Fondazione PACTA
Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC e del Comitato Istituzionale della Fondazione PACTA

Gli interventi istituzionali

Presenti al Congresso anche Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della X Commissione Attività Produttive alla Camera, e Salvatore Deidda, presidente IX Commissione Trasporti alla Camera. Nel corso della giornata è intervenuta anche Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha posto l’accento sul quadro delle politiche pubbliche e sugli strumenti necessari a sostenere la decarbonizzazione del settore. “I biocarburanti rappresentano un elemento centrale della transizione ecologica italiana, fondata su neutralità tecnologica, pragmatismo e concretezza – ha spiegato Gava –. Il governo sta portando avanti una visione di sviluppo sostenibile non ideologica, capace di coniugare tutela ambientale, crescita economica e competitività industriale. Attraverso investimenti mirati, semplificazioni normative e un dialogo costante con il mondo produttivo, puntiamo alla riconversione parziale o totale delle raffinerie e al rafforzamento dell’economia circolare. L’obiettivo è raggiungere entro il 2030 una produzione di un milione di tonnellate di biocarburanti, valorizzando filiere strategiche come l’agricoltura e creando nuove opportunità di sviluppo”. Secondo la viceministra, “la transizione ecologica deve essere un percorso condiviso, capace di creare valore e non di frenare la crescita del Paese”.

I contributi del mondo del trasporto aereo e dell’energia

Un contributo rilevante alla discussione è arrivato anche dal mondo del trasporto aereo e dell’energia. “Sono convinto che l'adozione di pratiche sostenibili sia essenziale per il futuro della nostra industria e la Fondazione PACTA vuole essere un mezzo per sostenerne a 360 gradi la progettualità”, ha detto Francesco Presicce, Chief Innovation, Strategic Projects and Vision di ITA Airways e membro del CdA della Fondazione PACTA. Evidenziato l’impegno delle compagnie aeree nel percorso di decarbonizzazione, Presicce ha aggiunto: “ITA Airways è orgogliosa dei progressi compiuti fino ad ora nel campo della sostenibilità. Abbiamo implementato iniziative volte a ridurre le emissioni di CO₂, migliorare l'efficienza energetica e minimizzare l'impatto ambientale delle nostre operazioni. Continuiamo a lavorare instancabilmente per migliorare le nostre pratiche e siamo impegnati per un futuro più sostenibile nel trasporto aereo e a fare la nostra parte per proteggere il pianeta per le generazioni future”.

 

Andrea Di Stefano, responsabile Affari Regolatori e Market Design di Enilive, ha invece sottolineato il ruolo della filiera energetica e agro-industriale nello sviluppo dei carburanti sostenibili per l’aviazione. “Enilive concretizza l’impegno di lunga durata di Eni per una sostenibilità che sia non solo ambientale, ma anche economica e sociale, perché le trasformazioni industriali consentono di salvaguardare competenze e occupazione – ha detto Di Stefano –. Oggi Enilive gestisce tre bioraffinerie, due delle quali in Italia, a Venezia e Gela, più una quarta in costruzione a Livorno. I nostri biocarburanti HVO sono pienamente utilizzabili sia nelle infrastrutture attuali che in gran parte dei veicoli diesel su strada, e il SAF che produciamo a Gela è la soluzione principale per la decarbonizzazione del settore aereo”.

 

Infine, sul fronte finanziario è intervenuto Simone Basili, consigliere della Fondazione PACTA e già Head of M&A Infrastructures & Public Sector di Intesa Sanpaolo, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza degli investimenti e degli strumenti di finanza sostenibile a supporto della transizione del settore. “All’interno dell’azione intrapresa dalla Fondazione PACTA sui temi della transizione verde nei Trasporti, in collaborazione con Intesa Sanpaolo ed IREFI, si è riusciti a creare negli ultimi anni uno straordinario e sinergico tavolo di dialogo trasversale, dove i rappresentanti della filiera industriale del settore aereo si sono potuti confrontare e scambiare ‘best practices’ industriali, coinvolgendo quando opportuno anche le istituzioni. E dove le proposte, nate all’interno dell’esperienza della Fondazione PACTA, saranno portate anche ai giusti livelli istituzionali europei”, ha assicurato Basili.

On. Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
On. Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Economia: Ultime notizie

Trasporto aereo, sfide e opportunità della transizione energetica

Economia

Si è tenuto a Roma il 4° Congresso annuale della Fondazione PACTA – Patto per la...

sponsorizzato

Italiani in viaggio tra Natale e Befana, oltre 19 milioni in partenza

Economia

Le feste natalizie e di fine anno del 2025 vedono muoversi gran parte della popolazione italiana....

Regali di Natale indesiderati, il giro d'affari del regifting

Economia

In Italia ogni Natale si ricevono circa 30 milioni di regali indesiderati. Lo rivela una...

Immobili donati, chi li compra non rischia più di doverli restituire

Economia

Come previsto dal Ddl Semplificazioni (Legge 182/2025) da ieri, 18 dicembre, sono diventate...

Telemarketing, numeri brevi a 3 cifre certificati: la stretta di Agcom

Economia

I numeri a tre cifre "arruolati" nella battaglia contro le chiamate indesiderate. L'Autorità per...

Economia: I più letti