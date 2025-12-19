Affitti brevi, a Capri stop all'Imu per chi offre casa ai residenti

La misura ideata per combattere l'overtourism e convincere i proprietari a non offrire gli appartamenti su Airbnb. Il man­cato introito dell’impo­sta non più ver­sata per il Comune sarebbe sti­mato in circa 200mila euro

Per affron­tare la crisi abi­ta­tiva che colpisce tante zone della Cam­pa­nia, e in particolare quelle del Golfo, svolta in vista da parte del Comune di Capri che, nel corso dell’ultimo Con­si­glio comu­nale, ha deli­be­rato l’azze­ra­mento dell’Imu per chi affitta un immo­bile a un parente o a un altro resi­dente della celebre località turistica.

Mancato introito di circa 200mila euro

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, dal punto di vista eco­no­mico, il man­cato introito dell’impo­sta non più ver­sata per il Comune sarebbe sti­mato in circa 200 mila euro. Invece dei soliti 6 milioni, nel 2026 il Comune caprese dovrebbe incas­sare circa 5 milioni e 800 mila euro. La scelta di alleg­ge­rire il carico deri­vante dall’Imu sulla cit­ta­di­nanza non è, però, la sola misura predisposta dal Comune a van­tag­gio dei resi­denti, visto che nel 2025 i capresi hanno già potuto bene­fi­ciare di una ridu­zione della Tari (la tariffa per il ser­vi­zio di rac­colta e smal­ti­mento dei rifiuti) tra il 20 e il 30%, a seconda del tipo di abi­ta­zione ma solo per l’edi­li­zia resi­den­ziale.

Immobili rimessi in sesto e affittati a prezzi calmierati

Negli ultimi mesi, inoltre, il Comune ha fatto una ricognizione di tutti gli immobili pubblici, da sistemare e poi mettere in affitto a prezzi calmierati. Sempre per avere più case a disposizione, ha iniziato a proporre una sorta di subaffitto controllato: l’amministrazione cerca le case sul mercato e poi le affitta a sua volta agli abitanti, colmando però la differenza tra le richieste dei proprietari e quanto può permettersi una famiglia (basandosi sull’Isee, l’indicatore usato per stabilire la situazione economica delle famiglie). In questo modo il Comune offre garanzie ai proprietari che temono di non riavere la casa dopo la scadenza dell’affitto.