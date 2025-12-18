Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni

I marchi passano a Illva Saronno Holding, proprietaria, tra gli altri, dell'iconico Disaronno e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta

Campari ha raggiunto un accordo per la cessione di amaro Averna e mirto di Sardegna Zedda Piras a Illva Saronno Holding, proprietaria, tra gli altri, dell'iconico Disaronno e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta. Il corrispettivo totale dell'operazione è pari a 100 milioni di euro. Il closing dell'operazione è previsto entro la prima metà del 2026.