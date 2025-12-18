Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni

Economia

I marchi passano a Illva Saronno Holding, proprietaria, tra gli altri, dell'iconico Disaronno e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta

ascolta articolo

Campari ha raggiunto un accordo per la cessione di amaro Averna e mirto di Sardegna Zedda Piras a Illva Saronno Holding, proprietaria, tra gli altri, dell'iconico Disaronno e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta. Il corrispettivo totale dell'operazione è pari a 100 milioni di euro. Il closing dell'operazione è previsto entro la prima metà del 2026. 

Economia: Ultime notizie

Piano Ue per la casa, da aiuti a norme su affitti brevi: cosa prevede

Economia

Dopo una consultazione lunga mesi, la Commissione Ue, il 16 dicembre, ha dato i...

Affitti, in Italia si spende in media il 35% dello stipendio

Economia

I dati emergono dal nuovo documento della Direzione strategie settoriali e Impatto di Cassa...

Il Lazio presenta il bonus psiconcologia, cos’è e come funziona

Economia

C’è una novità nelle politiche sanitarie della Regione Lazio. È stato presentato il “bonus...

Un momento della conferenza stampa di presentazione del "Bonus Psiconcologia", Roma, 17 dicembre 2025. ANSA/ UFFICIO STAMPA REGIONE LAZIO +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++

Ponti 2026, come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie

Economia

Nell’anno che sta arrivando ci saranno poche festività nei giorni feriali, ma non mancheranno...

Riforma condomini, amministratori con laurea e stop pagamenti contanti

Economia

Prosegue l’iter parlamentare della proposta di legge che mira a riformare le norme che regolano...

Economia: I più letti