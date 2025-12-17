Ariston acquisisce il 100% di Riello per 289 milioni di euro

Ariston Group acquisisce il 100% di Riello Group, storico operatore del settore, noto per il portafoglio di marchi iconici quali Riello e Beretta. In Italia, grazie alla combinazione dei business di Ariston e Riello, il gruppo rafforzerà il proprio ruolo nel settore del comfort climatico e del riscaldamento dell'acqua. Ministro Urso: “Riello torna in mani italiane, con Ariston si rafforza il Made in Italy" ascolta articolo

Ariston parte forte in Borsa dopo l'acquisizione di Riello. Il titolo in avvio sale del 5,9% poi lima a +2,87% a 4,45 euro. Ariston Group ha sottoscritto un accordo con società controllate da Carrier Global Corporation per l'acquisizione del 100% delle azioni e dei diritti di voto di Riello Group e Riello America Llc. Fondata nel 1922 a Legnago, in Veneto, Riello opera nel settore del comfort climatico e delle combustion technologies. Per il 2025, i ricavi netti del gruppo Riello sono attesi pari a circa 400 milioni di euro con un margine operativo lordo (Ebitda) rettificato pari a circa 35 milioni di euro. Le parti hanno concordato un valore dell'impresa di 289 milioni di euro, includendo la stima delle sinergie a regime.

Concordato un enterprise value di 289 milioni di euro L'acquisizione sarà finanziata con fondi propri di Ariston Group, con pagamento previsto al completamento dell'operazione, previsto entro la fine del primo semestre 2026. L'operazione consente di generare molteplici leve di creazione di valore, grazie a sinergie tecnologiche, ottimizzazioni negli approvvigionamenti e nella logistica, e ad un portafoglio di prodotti complementare. In Italia, grazie alla combinazione dei business di Ariston e Riello, il gruppo rafforzerà il proprio ruolo nel settore del comfort climatico e del riscaldamento dell'acqua, ampliando il portafoglio prodotti e sfruttando un'ampia rete di installatori fidelizzati, supportata da una capillare rete di assistenza post vendita.

Merloni: "Riello rappresenta con orgoglio un'icona italiana centenaria" Ariston Group ha ricevuto consulenza finanziaria da Mediobanca, Ardea Partners e Bnp Paribas, e assistenza legale da PedersoliGattai e BonelliErede. "Sono lieto di annunciare l'acquisizione di Riello, una tappa fondamentale della nostra strategia di crescita. Riello rappresenta con orgoglio un'icona italiana centenaria nei settori del comfort termico e delle tecnologie avanzate di combustione", afferma Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group. "Riello vanta una prestigiosa storia e persone di grande talento", sostiene David Gitlin, presidente e amministratore delegato di Carrier. "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al team di Riello nella famiglia Ariston Group", evidenzia Maurizio Brusadelli, amministratore delegato di Ariston Group.