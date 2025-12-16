Concorrente vince a Chi vuol essere milionario: come funzionano tasse

Una concorrente del noto programma televisivo ha vinto un milione di euro in gettoni d'oro. In Italia, la vincite a quiz e giochi a premi in Tv sono soggette a una ritenuta alla fonte del 20%, come imposta sostitutiva. A questa si aggiungono l'Iva al 22% sull'acquisto dell'oro e la percentuale di conversione dei gettoni d'oro in denaro

Una concorrente di “Chi vuol essere milionario” si è aggiudicata l'ambito premio da un milione di euro in gettoni d'oro. Vittoria Licari, 69 anni, ha superato i suoi avversari conquistando il primo posto nel noto quiz televisivo. Ma a quanto ammonta il reale bottino della vittoria detratte le tasse? In Italia, la vincite a quiz e giochi a premi in televisione sono soggette a una ritenuta alla fonte del 20%, come imposta sostitutiva. Ciò significa che la rete tv trattiene in automatico una percentuale dell'importo. Come spiega il Corriere della Sera, nel caso in cui un concorrente vinca un milione di euro lordi, vengono automaticamente trattenuti 200mila euro e consegnati 800mila.