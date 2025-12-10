Spettacoli dal vivo, crescono pubblico e fatturato: 3,37 miliardi

Come evidenzia il nuovo Rapporto Agis, il settore in Italia ha registrato un aumento del fatturato complessivo salendo a 3,37 miliardi di euro nel 2023. Secondo il report, il teatro è il comparto più dinamico, con 153 mila rappresentazioni e un giro d’affari di 578,6 milioni di euro. Record per i concerti: 65.500 date e quasi un miliardo di euro di incassi nel 2024 ascolta articolo

Numeri record per lo spettacolo dal vivo italiano. A dirlo è il nuovo Rapporto Agis, secondo cui il settore in Italia ha registrato un aumento del fatturato complessivo, che nel 2023 è salito a 3,37 miliardi di euro, con ben 24.192 imprese (il 36% in più rispetto al 2019). Come evidenzia ancora Agis, è cresciuto anche il valore aggiunto, pari a 1,44 miliardi, mentre l’occupazione ha sfiorato i 35.800 addetti, segnando un +10,9% sul 2022. Nel contesto europeo, l’Italia consolida il proprio ruolo collocandosi al quarto posto per valore aggiunto prodotto nel settore creativo. Lo spettacolo dal vivo italiano è quindi un settore in piena trasformazione, caratterizzato da crescita della domanda, diversificazione dell’offerta e protagonismo del pubblico.



Cresce il settore degli spettacoli dal vivo Tra i vari settori, il teatro si conferma quello più dinamico: nel 2024 si sono registrate 153 mila rappresentazioni, con 28,3 milioni di spettatori e un volume d'affari di 578,6 milioni di euro. Al primo posto si posiziona la prosa, con 95 mila spettacoli e un incremento dell'8,6% del pubblico. L'opera lirica, pur mostrando una leggera flessione nel numero di rappresentazioni (-2,3%) e di spettatori (-0,8%), mantiene l'affluenza media più alta del settore, con 741 presenze per evento. Numeri positivi anche per i Teatri di Tradizione, che superano i 5,5 milioni di euro di ricavi e incrementano la propria capacità di autofinanziamento fino al 33%. Le ICO mostrano una forte crescita della bigliettazione (+24%) e dei contributi privati (+33%), mentre i Teatri Nazionali realizzano 629 spettacoli per ente e mantengono ricavi medi stabili a 14,3 milioni di euro. Numeri record per i concerti Anche il segmento dei concerti raggiunge risultati da record: nel 2024 gli spettacoli musicali superano le 65.500 date, attirando 29 milioni di spettatori e generando quasi un miliardo di euro di incassi. La musica pop e leggera costituisce l'83% del pubblico complessivo, mentre il jazz emerge come fenomeno dell'anno con un +18,6% di presenze. La musica classica invece conferma la sua solidità con 3,7 milioni di spettatori e una crescita del 6,1%. Anche le Fondazioni lirico-sinfoniche registrano buoni risultati, con 35 milioni di euro di ricavi medi (con punte di 130 milioni per la Scala), oltre 3.400 spettacoli e una media di 744 spettatori per evento.