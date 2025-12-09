Risparmio, la proposta di Generali con Rinnova Valore Bonus

Si tratta di una soluzione vita-investimento con diverse opzioni, pensata per venire incontro ai risparmiatori che desiderano avere maggior solidità e rendimenti stabili nel tempo. Ecco quali sono le caratteristiche e cosa c’è da sapere ascolta articolo

In Italia rimane alta la propensione a detenere liquidità su conti correnti e depositi: secondo una recente stima di Fabi - la Federazione autonoma bancari italiani - la cifra si attesta a quota 1.593 miliardi di euro. Sebbene si registri una lieve inversione di tendenza rispetto al passato, ancora oggi questa liquidità rimane la componente principale della ricchezza accantonata dalle famiglie italiane, arrivando a pesare per il 26% del totale. Ed è in questo contesto che Generali, prima compagnia di assicurazioni in Italia, ha lanciato Rinnova Valore Bonus: si tratta di una soluzione vita-investimento con diverse opzioni, pensata per venire incontro ai risparmiatori che desiderano avere maggior solidità e rendimenti stabili nel tempo.

Le diverse opzioni di Rinnova Valore Bonus Rinnova Valore Bonus è una soluzione a premio unico che va ad arricchire l’offerta Vita di Generali. Comprende tre opzioni di investimento alternative: la Multi-gestione, che prevede il 60% gestione separata ROYAL FUND e il 40% gestione separata GESAV per coniugare la solidità e la stabilità con le prospettive di rendimento; Geval $, l’opzione 100% gestione separata che offre un’opportunità ulteriore di diversificazione, anche valutaria; Royal Fund, opzione di investimento 100% gestione separata riservata ai clienti possessori di almeno una polizza Vita individuale Generali Italia attiva, e che è disponibile fino al 31 dicembre, e le cui prospettive di performance stimano un rendimento lordo atteso a 1 anno del 3,80%.

Tutte le caratteristiche di Rinnova Valore Bonus Inoltre, Rinnova Valore Bonus è caratterizzato dall’introduzione di un bonus fedeltà: a partire dalla sesta ricorrenza annuale, i clienti potranno beneficiare di un bonus pari all’1,0% sul capitale rivalutato al momento della liquidazione. E non è tutto: fino al 31 dicembre è infatti prevista un’iniziativa che azzera il trattenuto del primo anno su tutte le opzioni di investimento sopra citate, in caso di nuova liquidità. E ancora, Rinnova Valore Bonus è esente da imposta di bollo e beneficia di una tassazione agevolata sui rendimenti rispetto ad altri investimenti finanziari. Infine, è esente da imposte di successione, è impignorabile e insequestrabile nei limiti di legge e garantisce un capitale ai propri cari nel caso in cui l’assicurato venisse a mancare.

Vogliamo essere Partner di Vita dei risparmiatori in Italia” “Generali, oltre a essere la prima Compagnia di assicurazioni in Italia, vanta una solida esperienza nel risparmio gestito, arrivando a detenere 775 miliardi di euro di asset: vogliamo mettere a disposizione la nostra competenza, e quella della nostra Rete unica e distintiva, per permettere alle persone di dare il valore che desiderano al proprio investimento e al proprio futuro. Rinnova Valore Bonus è il risultato di un’attenta riprogettazione che si è posta l’obiettivo di rispondere all’attuale scenario e che combina redditività e solidità in un’unica soluzione, per essere Partner di Vita dei risparmiatori in Italia”, hanno spiegato Giancarlo Bosser, Chief Life Officer, e Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia.