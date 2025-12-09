Magnum debutta in Borsa, gelati Unilever valutati 7.8 miliardi

Il giorno dell’esordio è arrivato: i gelati Magnum fanno il loro ingresso nei listini di Amsterdam, Londra e New York, con la quotazione principale nei Paesi Bassi e una valutazione iniziale che supera i 7,8 miliardi di euro. La separazione da Unilever, annunciata a febbraio, diventa così realtà e si riflette sul titolo della ex-casa madre, che chiude a Londra con un netto -6,6%. Il nuovo gruppo proprietario, che riunisce marchi noti come Wall’s, Cornetto, Ben & Jerry’s, Carte d’Or e Breyers – oltre a Grom, Calippo, Solero e Viennetta – registra invece un primo giorno positivo, chiudendo a 12,97 euro rispetto ai 12,8 del collocamento.

Debutto in Borsa su tre piazze internazionali

A guidare la nuova società è Jean-François van Boxmeer, già CEO di Heineken e oggi alla presidenza di Vodafone, mentre all’apertura ufficiale del listino di Amsterdam ha preso la parola l’amministratore delegato Peter Kulve. Il manager ha rivendicato l’orgoglio di sbarcare nella “città natale” del marchio, sottolineando come l’indipendenza renda l’azienda più rapida, focalizzata e ambiziosa. Kulve ha infine richiamato la missione del gruppo: innovare, creare nuovi modi per gustare gelati e snack e proseguire nella crescita globale, ricordando con un sorriso che “la vita ha un sapore migliore con il gelato”.