Plenitude, firmato accordo da 587 mln per acquisizione Acea Energia

Plenitude e Acea hanno firmato un accordo vincolante per l'acquisizione da parte di Plenitude del 100% del capitale di Acea Energia, società attiva nel mercato retail dell'energia e interamente controllata dal gruppo Acea. Lo annuncia una nota in cui si specifica che l'operazione include anche la partecipazione del 50% del capitale sociale di Umbria Energy.

Nel dettaglio

Al perfezionamento dell'operazione Plenitude corrisponderà ad Acea 460 milioni di euro oltre al riconoscimento della cassa netta normalizzata fino a 127 milioni di euro per un ammontare complessivo fino a 587 milioni di euro. "Tale corrispettivo sarà soggetto a meccanismi di aggiustamento standard per questo tipo di operazioni", precisa la nota.