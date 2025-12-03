Gender gap, Azzurra Rinaldi: "Quanto pesa il tempo che non abbiamo?"
Il carico del lavoro di cura tutto sulle spalle delle donne, vulnerabilità e violenza economica e il peso di questo sbilanciamento di genere: sono i temi al centro della ricerca presentata presso la School of Gender Economics dell'Università Unitelma Sapienza che evidenzia dati allarmanti. L'economista Azzurra Rinaldi: "Abbiamo ascoltato le voci di 2500 donne. La narrazione che racconta una parità quasi raggiunta è molto pericolosa”
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider