Economia

Gender gap, Azzurra Rinaldi: "Quanto pesa il tempo che non abbiamo?"

Giulia Mengolini

©Getty

Il carico del lavoro di cura tutto sulle spalle delle donne, vulnerabilità e violenza economica e il peso di questo sbilanciamento di genere: sono i temi al centro della ricerca presentata presso la School of Gender Economics dell'Università Unitelma Sapienza che evidenzia dati allarmanti. L'economista Azzurra Rinaldi: "Abbiamo ascoltato le voci di 2500 donne. La narrazione che racconta una parità quasi raggiunta è molto pericolosa”

