MediaWorld passa a colosso cinese, JD rileva l'85.2% di Ceconomy

Il gruppo cinese dell'e-commerce ha acquistato la maggioranza della società tedesca che controlla i negozi MediaMarkt, MediaWorld e Saturn. L'Autorità federale antitrust tedesca ha dato il proprio via libera a settembre, poiché JD.com era finora "attiva in Germania solo in misura molto limitata"

Il gruppo cinese Jd ha conquistato l'85,2% dell'azienda tedesca Ceconomy, la holding che controlla i negozi MediaMarkt (in Italia Mediaworld) e Saturn. Circa il 60% arriva dall'Opa lanciata da Jd, mentre il resto è frutto dell'accordo con Convergenta, la holding della famiglia Kellerhals, che manterrà una quota del 25,35%. È la stessa azienda a renderlo noto con un comunicato.

Conclusione dell'operazione prevista a metà del 2026

L'Autorità federale antitrust tedesca ha dato il proprio via libera a settembre, poiché JD.com era finora "attiva in Germania solo in misura molto limitata". Tuttavia, secondo Ceconomy, la conclusione dell'offerta pubblica di acquisto è ancora soggetta all'approvazione delle autorità competenti in materia di commercio estero e all'approvazione ai sensi del regolamento Ue sulle sovvenzioni estere. La conclusione è prevista quindi nella prima metà del 2026.

Piattaforma e-commerce si espande in Europa

JD.com è una delle piattaforme di e-commerce più grandi in Cina e l’acquisizione le permette di espandersi nel mercato europeo, dove Ceconomy ha circa mille negozi fisici e i siti MediaMarkt, Saturn e MediaWorld.