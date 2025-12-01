Tassa etica sul porno, dovrà pagarla anche chi è in regime forfettario

"Se esercitano attività rientranti tra quelle individuate dalla disciplina (articolo 1, comma 466, legge n. 266/2005), come la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico o di incitamento alla violenza, anche i contribuenti in regime forfettario versano la Tassa etica", precisa l'Agenzia sulla propria webzine, FiscoOggi. Anche questi contribuenti - si precisa - "sono tenuti al versamento del tributo, in quanto non espressamente esclusi dalla normativa vigente". Ma il contribuente dell'interpello non ci sta e a sua volta contesta: "Vi è una lacuna normativa sull'applicabilità della tassa ai forfettari e, in assenza di indicazioni ufficiali, risulta impossibile calcolare e versare correttamente le somme eventualmente dovute. La norma istitutiva della tassa non distingue tra regimi fiscali, ma si limita a indicare imprese e professionisti. Inoltre nessun documento chiarisce l'obbligo per i soggetti in regime forfettario e che la risoluzione istitutiva dei codici tributo, fa riferimento solo ai contribuenti Irpef e Ires, escludendo i regimi agevolati come quello dei minimi e, per analogia, quello forfettario".