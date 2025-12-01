Pnrr, via libera della Commissione Ue all’ottava rata da 12,8 miliardi

A riferirlo è Palazzo Chigi in una nota, nella quale si sottolinea come con la valutazione positiva di Bruxelles venga “certificato il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello europeo". Meloni: "Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti, un risultato riconosciuto a livello europeo che dimostra la solidità del nostro impegno" ascolta articolo

Via libera della Commissione europea all’ottava rata del Pnrr all’Italia. Lo riferisce palazzo Chigi in una nota, sottolineando che il valore della rata è di 12,8 miliardi di euro. “Con tale decisione - si legge nella nota - viene certificato il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello europeo". Come riferisce il governo, "tra gli obiettivi raggiunti con l'approvazione del pagamento dell'ottava rata" ci sono "un sistema avanzato di monitoraggio e previsione dei rischi idrologici, utile anche a contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti, gli investimenti per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini, il sostegno a oltre 2.600 imprese attive nei piccoli borghi storici, a fronte di un target previsto di 1.800 imprese, nonché gli interventi per la digitalizzazione della Guardia di Finanza, con innovativi sistemi informativi per contrastare la criminalità economica".

Salute e riforme al centro Tra i campi nei quali sono stati conseguiti gli obiettivi c’è anche la salute. Sono infatti stati raggiunti, come spiegato nella nota di Palazzo Chigi, “target connessi agli investimenti per la casa intesa come primo luogo di cura, attraverso la telemedicina, con assistenza ad oltre 1,5 milioni di pazienti over 65, al potenziamento della ricerca biomedica del SSN e al finanziamento di programmi e progetti di ricerca su tumori e malattie rari e altamente invalidanti. Inoltre, in campo sociale, sono stati definiti tutti i passaggi propedeutici all'attuazione dello strumento finanziario destinato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica". Per quanto riguarda il tema delle riforme, si legge ancora nel comunicato, “sono stati raggiunti gli obiettivi in materia di energie rinnovabili con l'adozione del Testo unico, nonché quelli relativi al rispetto dei tempi di pagamento da parte delle Amministrazioni centrali e locali, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Leggi anche Pnrr, Consiglio Ue approva revisione Italia. Meloni: "Lavoro solido"

Meloni: "Raggiunto tutti gli obiettivi previsti" Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "L'approvazione da parte della Commissione europea del pagamento dell'ottava rata - ha riferito - conferma che siamo in testa nell'attuazione del Pnrr. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti, un risultato riconosciuto a livello europeo che dimostra la solidità del nostro impegno. Il Governo intende sfruttare questa occasione per realizzare cambiamenti strutturali duraturi: investiremo in riforme strategiche per rendere l'Italia più competitiva e capace di affrontare le sfide attuali". Vedi anche Mattarella: "Province fondamentali per attuazione PNRR"