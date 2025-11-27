Pnrr, Consiglio Ue approva revisione Italia. Meloni: "Lavoro solido"

Si tratta della sesta modifica al Piano italiano. "Rappresenta un passaggio importante e il risultato di un confronto costruttivo tra Commissione e autorità italiane", ha commentato il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto. Soddisfatta la premier Meloni: "Questo risultato rafforza la posizione dell'Italia in Europa e dimostra come l'Italia sappia tradurre le ambizioni in risultati concreti" ascolta articolo

Il Consiglio Ue ha detto sì alla revisione del Pnrr dell’Italia. Bruxelles ha così accolto la sesta modifica al Piano italiano: un “passaggio importante” e il “risultato di un confronto costruttivo tra Commissione e autorità italiane” secondo il il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto, soddisfatto per il via libera europeo. "L'Italia - ha ricordato Fitto - ha presentato una proposta che mantiene invariata la dotazione complessiva di 194,4 miliardi di euro e conferma quindi l'ambizione del Piano, intervenendo al tempo stesso su alcuni aspetti per rafforzarne l'efficacia".

Meloni: "Consiglio Ue conferma nostro lavoro solido sul Pnrr" Soddisfatta per l'approvazione definitiva della revisione del Pnrr italiano da parte del Consiglio europeo anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha ribadito "il lavoro solido e credibile del Governo nell'attuazione del Piano". La revisione che ha ricevuto il via libera da Bruxelles, ha ricordato la premier, "mantiene invariata la dotazione finanziaria di 194,4 miliardi di euro, sottolineando l'impegno a proseguire con concretezza le riforme e gli investimenti strategici. Questo risultato rafforza la posizione dell'Italia in Europa e dimostra come l'Italia sappia tradurre le ambizioni in risultati concreti, garantendo il pieno utilizzo delle risorse europee a beneficio dei cittadini e dell'economia". La premier ha poi annunciato che nei prossimi giorni è previsto il via libera da parte della Commissione europea al pagamento dell'ottava rata, pari a 12,8 miliardi di euro, che porterà a oltre 153 miliardi le risorse complessivamente ricevute dall'Italia.