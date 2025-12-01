Offerte Black Friday
Farmaci, multa dell'Antitrust da 2 milioni a Talea Group: pratica commerciale scorretta

Economia
Secondo l'Antitrust, la società, attiva nel commercio elettronico di parafarmaci e farmaci da banco, avrebbe attuato, almeno da novembre 2023, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo. Nello specifico, l'azienda avrebbe pubblicato offerte non veritiere riguardo alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti venduti online

Sanzione di 2 milioni di euro a Talea Group Spa. A stabilirlo è stata l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, sanzionando la società che, attiva nel commercio elettronico di parafarmaci e farmaci da banco, avrebbe attuato, almeno da novembre 2023, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo. Nello specifico, l'azienda avrebbe pubblicato offerte non veritiere riguardo alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti venduti online. 

La sanzione dell'Antitrust

Come spiega l'Antitrust, l'istruttoria ha anche accertato che Talea Group ha effettuato consegne parziali o tardive, ha ritardato i rimborsi spettanti a seguito di recesso o di annullamento unilaterale dell'ordine e non ha fornito un adeguato servizio di assistenza post-vendita. L'Autorità, pur tenendo conto di alcune azioni positive attuate dalla società nel corso dell'istruttoria, ha deliberato che Talea Group Spa comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare queste condotte. 

