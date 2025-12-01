Farmaci, multa dell'Antitrust da 2 milioni a Talea Group

Secondo l'Antitrust, la società, attiva nel commercio elettronico di parafarmaci e farmaci da banco, avrebbe attuato, almeno da novembre 2023, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo. Nello specifico, l'azienda avrebbe pubblicato offerte non veritiere riguardo alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti venduti online

Sanzione di 2 milioni di euro a Talea Group Spa. A stabilirlo è stata l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, sanzionando la società che, attiva nel commercio elettronico di parafarmaci e farmaci da banco, avrebbe attuato, almeno da novembre 2023, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo. Nello specifico, l'azienda avrebbe pubblicato offerte non veritiere riguardo alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti venduti online.