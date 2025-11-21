Offerte Black Friday
Nuovo accordo tra Magnaghi Aerospace ed Edge Group: cosa prevede

L'obiettivo dell'intesa firmata a Dubai è valutare una possibile partnership che consentirà di diversificare le capacità di Edge nella progettazione delle aerostrutture 

EDGE Group e la Magnaghi Aerospace Group, azienda italiana tra i leader globali nella progettazione e produzione di componenti, sistemi e aerostrutture aeronautiche avanzate, hanno siglato un accordo per valutare una possibile partnership che consentirà ad EDGE di ampliare e diversificare in modo significativo le proprie capacità nel campo dei sistemi UAV e delle soluzioni aeree avanzate.

Cosa prevede l'accordo

L’intesa, firmata durante il Dubai Airshow da Rodrigo Torres, Group CFO di EDGE e da Paolo Graziano, Executive Chairman della Magnaghi Aerospace Group, consentirà ad EDGE di concretizzare opportunità di future collaborazioni con le divisioni operative della MA Group, che permetteranno di sviluppare soluzioni nei sistemi di carrelli d’atterraggio e nei componenti essenziali per i propri velivoli autonomi. “Questo è un primo passo significativo - ha spiegato Hamad Al Marar, Managing Director e CEO di EDGE Group - e siamo certi aprirà la strada affinché EDGE possa ampliare in maniera importante i suoi principali programmi per velivoli senza pilota, oggi e in futuro”. Graziano di MA Group, ha aggiunto: questa collaborazione rappresenta un importante passo avanti per giocare un ruolo chiave nel settore dei velivoli autonomi insieme a EDGE. Metteremo a disposizione le nostre grandi competenze nelle soluzioni per sistemi di atterraggio, nella progettazione delle aerostrutture e il know-how maturato nelle operazioni aeree, sviluppato anche grazie al nostro velivolo Sky Arrow”.

