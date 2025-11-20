Offerte Black Friday
Nvidia, trimestrale e fatturato sopra le aspettative: vola in Borsa

Economia
©Ansa

Con un fatturato pari a 57 miliardi di dollari il colosso dell'IA ha superato di 2 miliardi le aspettative sul terzo trimestre dell'anno smentendo anche i timori di una bolla nel settore. Come dichiarato dalla stessa azienda, che attualmente è la più ricca del mondo, il fatturato è aumentato del 62% annuo

Fatturato da record nel terzo trimestre dell’anno per Nvidia. Il colosso dell’IA ha chiuso gli ultimi tre mesi con un fatturato di 57 miliardi di dollari e con un utile di 31,91 miliardi di dollari (1,30 dollari per azione). Per Nvidia si tratta di risultati che, di fatto, superano le aspettative del mercato azionario e anche i timori di una bolla nel settore. Dopo questi risultati sul fatturato, il titolo di Nvidia vola a Wall Street. Nell'after hour il titolo è balzato del 5%, dopo aver chiuso le contrattazioni a +2,8%. "Si è parlato molto di una bolla dell'intelligenza artificiale. Dal nostro punto di vista, vediamo qualcosa di molto diverso", ha detto l’amministratore delegato Jensen Huang agli analisti ieri sera. L’azienda ha infatti deciso di ignorare le preoccupazioni del mercato circa la sostenibilità della spesa dell’intelligenza artificiale e il fatturato le ha dato ragione. Come dichiarato dalla stessa azienda, che attualmente è la più ricca del mondo, il fatturato è aumentato del 62% annuo, raggiungendo il livello record di 57 miliardi di dollari nei tre mesi fino alla fine di ottobre (superando quindi gli attesi 55 miliardi).

Borse positive

Dopo i risultati trimestrali e le previsioni per il futuro di Nvidia anche la Borsa di Tokyo è partita in volata. In apertura il Nikkei mette a segno un balzo del 3,29%, a quota 50.135,12. Sulla scia dei trimestrali di Nvidia anche la Borsa di Hong Kong apre la seduta con robusti guadagni. Stesso percorso per le Borse europee che partono tutte positive dopo la fine dei timori per lo scoppio imminendte di una bolla AI: Parigi apre in rialzo dell'1,15%, Francoforte dello 0,97%, Londra dello 0,56 per cento.

