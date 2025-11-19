Federmanager: sull’ex Ilva pieno sostegno all’azione di governo

L’associazione di categoria che rappresenta manager e alte professionalità delle aziende produttrici di beni e servizi conferma di sostenere il Governo nel percorso di rilancio dell’ex Ilva ma l’attuale regime di amministrazione straordinaria non permette di definire indicazioni operative oltre il mese di marzo ascolta articolo

Federmanager, che ha preso parte attiva alle riunioni di lavoro promosse dal Governo sul futuro dell'ex Ilva - con una delegazione composta dal Vicepresidente nazionale, Gherardo Zei, e dal Coordinatore della Commissione nazionale Siderurgia, Paolo Bonci – ha ribadito il sostegno al Governo ma sottolinea l’importanza di fissare un quadro informativo completo e aggiornato per garantire continuità, tutelare i lavoratori e avviare una transizione sostenibile e duratura verso il nuovo assetto industriale.

I punti fermi dell'esecutivo Durante il tavolo ministeriale di martedì a Palazzo Chigi, l'Esecutivo ha chiarito che non è prevista un'ulteriore estensione della Cassa integrazione. In alternativa, saranno definiti adeguati percorsi di formazione finalizzati a far acquisire ai lavoratori le competenze necessarie per la produzione dell'acciaio con le nuove tecnologie green. Dal confronto però, è emerso che dato l'attuale regime di amministrazione straordinaria, non è possibile definire indicazioni operative oltre il mese di marzo. Nello scenario prospettato, infatti, a Taranto sarebbe possibile installare un solo reattore DRI e fino a tre forni elettrici, ridefinendo in modo significativo il percorso di decarbonizzazione delineato nei mesi scorsi.