Bitcoin sotto i 90mila dollari per la prima volta da sette mesi

Il Bitcoin scende sotto i 90mila dollari, per la prima volta in sette mesi. Sulla criptovaluta, secondo gli analisti, pesa il clima di incertezza economica e sulla politica monetaria delle banche centrali. Il Bitcoin è sceso del 2,5% a 89.510 dollari. L'ultima volta che la criptovaluta era scesa sotto la soglia dei 90mila dollari era stato ad aprile scorso in occasione dell'annuncio dei dazi da parte di Donald Trump.