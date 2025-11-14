Parità di genere, Peroni riempie il bicchiere di consapevolezza

La parità di genere non è una battaglia da combattere, ma una conversazione da accendere e mantenere viva. In occasione dell’Equal Pay Day, Peroni sceglie di dare voce anche alle parole più difficili, trasformando il confronto online in un’opportunità di crescita collettiva. Il brand prosegue il percorso del progetto BeHer , per promuovere una cultura della parità di genere reale e consapevole, nel mondo del lavoro. E lo fa prendendo spunto dal vivace dibattito nato sui social, a seguito del lancio della campagna di comunicazione PostHers, che invita a guardare la “bionda” esattamente per ciò che è oggi: una birra. Un messaggio contro gli stereotipi e a favore dell’inclusione che ha raggiunto una copertura complessiva di oltre 40 milioni di persone (più di 270.000 visualizzazioni e un gradimento dell’80% dello spot televisivo).

I commenti negativi come spunto per il dialogo

Un’analisi del sentiment ha rilevato reazioni contrastanti: circa il 78% dei commenti era negativo ed era rivolto al tema stesso della parità di genere - segno di una resistenza culturale ancora diffusa. Peroni ha scelto di non ignorare le critiche ma di portarle al centro del dialogo: i commenti più significativi diventano dunque protagonisti di una nuova attivazione sui canali social del brand e sulle pagine dei principali quotidiani italiani. Il concept visivo utilizza una metafora semplice ed eloquente: come un bicchiere di birra con troppa schiuma lascia l’amaro in bocca e diventa difficile da gustare, così i commenti negativi attorno alla parità di genere rischiano di offuscare ciò che conta davvero. Peroni non nasconde quei commenti ma li utilizza per aprire un dibattito perché anche le parole scomode, se ascoltate, possono diventare il punto di partenza per un cambiamento reale.

Peroni e FIGC

Diversi tra i commenti ricevuti fanno riferimento al calcio femminile, di cui Peroni è attivo sostenitore grazie alla partnership pluriennale con FIGC. Una collaborazione che riflette i valori del brand in linea con il claim “Se Ci Unisce è Peroni” e che esprime il messaggio profondo di inclusione e superamento degli stereotipi, per un calcio senza distinzioni. Le Azzurre e gli Azzurri della Nazionale sono infatti parte integrante dell’iniziativa e protagonisti di alcuni dei contenuti social di Peroni.

Il mese NovembHer

Novembre si tinge di cambiamento e Birra Peroni lo battezza NovembHer: un tempo dedicato all’ascolto, all’inclusione e alla voce delle donne. Con questa iniziativa, il brand rafforza il percorso avviato con il progetto BeHer, trasformando il dialogo in impegno concreto per la parità di genere. Prima azienda del settore in Italia ad aver ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, Birra Peroni continua a integrare i principi di Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) nella propria cultura aziendale, con lo scopo di “unire le persone oltre le differenze” facendosi promotrice di valori quali consapevolezza e inclusione, raggiungibili soltanto attraverso azioni concrete.