L'Ue avvia indagine contro Red Bull per abuso di posizione dominante

L'Ue avvia indagine antitrust contro Red Bull per possibile abuso di posizione dominante
La strategia adottata, secondo la Commissione Europea che ha avviato l’indagine, avrebbe indotto venditori all’ingrosso e al dettaglio a ritirare dal mercato o a sfavorire le bevande energetiche concorrenti vendute in formati superiori a 250 ml
La Commissione Europea vuole valutare se l'azienda produttrice di bevande energetiche Red Bull abbia in qualche modo limitato la concorrenza nel settore, violando le norme dell’Unione Europea che vietano l'abuso di posizione dominante. Per questo è stata avviata un’indagine formale.
L’accusa mossa nei confronti di Red Bull
La Commissione ritiene sussistano indizi secondo cui il produttore di bevande energetiche potrebbe aver sviluppato una strategia nello spazio economico europeo per limitare la concorrenza delle bevande energetiche di dimensioni superiori a 250 ml, nelle vendite nel canale "off-trade", ovvero nei punti vendita dove le bevande vengono acquistate per il consumo altrove, come supermercati e distributori di benzina. La strategia di Red Bull avrebbe preso di mira in particolare le bevande energetiche vendute dal suo concorrente più vicino.
L’ipotesi strategica di Red Bull nei Paesi Bassi
La preoccupazione della Commissione è che Red Bull possa aver attuato questa strategia almeno nei Paesi Bassi, dove la società sembra detenere una posizione dominante sul mercato nazionale della fornitura all'ingrosso, adottando due presunte pratiche anti-concorrenziali. Primo, la concessione di incentivi monetari e non monetari ai clienti del settore alimentare per interrompere la vendita ('delisting') o svantaggiare, ad esempio in termini di visibilità, le bevande energetiche concorrenti vendute in formati superiori a 250 ml; secondo, l'abuso della propria posizione di category manager rispetto ai clienti del settore alimentare, in modo che le bevande energetiche concorrenti vendute in formati superiori a 250 ml vengano ritirate dal mercato o svantaggiate.