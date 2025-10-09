Ald, multa Antitrust da 5 milioni per pratiche commerciali scorrette

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ald Automotive, multa Antitrust da 5 milioni per pratiche commerciali scorrette

Economia
©Getty

Secondo l'Auorità garante della concorrenza e del mercato, l'azienda leader nel settore della mobilità non ha gestito in maniera corretta gli addebiti ai clienti per i danni al veicolo riportati durante il noleggio

ascolta articolo

L'Antitrust ha sanzionato la società Ald Automotive, player globale del noleggio a lungo termine, per pratica commerciale scorretta riguardo alla gestione degli addebiti al cliente per i danni al veicolo riportati durante il noleggio. La multa è di 5 milioni di euro. In particolare, in fase precontrattuale e contrattuale, la società ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulla natura, le caratteristiche principali e le condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo.

Le ragioni della sanzione

Il servizio offerto dall'Ald Automotive, acquistato da quasi tutti i clienti, dovrebbe consentire ai consumatori di pagare solo la franchigia pattuita, in caso di danni al veicolo noleggiato. Tuttavia - si legge nella nota dell'Antitrust -, la società non ha chiarito che i clienti devono segnalare in maniera tempestiva sul portale Ald ogni singolo danno e ciò ha ostacolato la fruizione del servizio acquistato. Inoltre, è emerso che il consumatore non è stato puntualmente avvisato neppure dei criteri adottati dalla società per valutare quali danni non fossero considerati derivanti da normale usura e fossero quindi a carico del cliente se non denunciati immediatamente al loro insorgere. Questo perchè Ald esclude l'addebito per i soli danni valutati "da normale usura". Infine, l'Autorità ha valutato aggressivo il fatto che ai clienti venga addebitato il costo di riparazione di danni di cui vengono a conoscenza solo in fase di riconsegna, al termine della perizia tecnica, poichè di lieve entità o non visibili ad occhio nudo. In relazione a questi danni, non denunciati prima della riconsegna proprio perchè non facilmente individuabili - conclude la nota -, la condotta della società ha impedito ai consumatori di fruire della limitazione di responsabilità acquistata.

Leggi anche

Da Antitrust sanzione di 936 milioni a sei compagnie petrolifere

Economia: Ultime notizie

Poste Italiane, arriva la nuova app unificata: ecco come funziona

Economia

A partire da oggi, 9 ottobre, l’app PostePay non sarà più attiva e verrà sostituita dalla nuova...

Ald, multa Antitrust da 5 milioni per pratiche commerciali scorrette

Economia

Secondo l'Auorità garante della concorrenza e del mercato, l'azienda leader nel settore della...

Turismo, numeri in crescita in Italia nel 2025. I dati

Economia

Il turismo nel nostro Paese continua a essere un traino di crescita e sviluppo,...

20060414- VENEZIA - CRO - PASQUA : TURISMO A VENEZIA - La " marea " di turisti in Piazza San Marco a Venezia, questa mattina. ANDREA MEROLA / ANSA / I51

Accordo rinnovato tra governo e gestori Spid: cosa succede ora?

Economia

L'8 ottobre si è concluso il processo di firma dell’accordo tra i gestori dell’identità digitale...

Case, in Italia un’abitazione su quattro è vuota. I dati

Economia

Nel nostro Paese il tema della casa è sempre più centrale, con i prezzi di immobili da vendere e...

Economia: I più letti