Banca Ifis cede Hype: acquisizione da Banca Sella per 85 milioni

L'operazione

L'offerta è attualmente soggetta all'ottenimento delle autorizzazioni da Bankitalia e dalle altre autorità, che dovrebbero arrivare per inizio 2026. Dall'operazione il Gruppo Banca Ifis otterrebbe un beneficio patrimoniale di circa 55 punti base in termini di Cet1. Sul Cet1 di Banca Sella l'impatto previsto è pari invece a -3,46% che verrà neutralizzato dalle ottimizzazioni patrimoniali in corso mantenendo il livello del coefficiente patrimoniale a fine anno superiore al 20%. L'operazione rientra nei piani di crescita e sviluppo del gruppo Sella e della banca e ha l'obiettivo di potenziare ulteriormente il posizionamento e le strategie sia di Banca Sella sia di Hype attraverso l'arricchimento e l'integrazione delle rispettive offerte. L'operazione, infatti, è finalizzata a rafforzare la competitività di entrambe, in segmenti di mercato complementari e caratterizzati da forte innovazione. Hype, nata nel 2015 proprio in Banca Sella e oggi Istituto di Moneta Elettronica che conta 1,9 milioni di clienti, grazie all'integrazione con la banca "potrà rapidamente incrementare la propria gamma di offerta e avvalersi anche della rete di succursali, in risposta alle esigenze evolute dei clienti, mantenendo le caratteristiche peculiari della sua esperienza d'uso. Il progetto consentirà inoltre di ottimizzare gli investimenti per l'innovazione tecnologica e di accelerare lo sviluppo di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, a beneficio dei clienti", si legge in una nota.