Banca Sella e Hype, la spiegazione sui problemi tecnici e le scuse

Il gruppo Sella comunica che sono ancora in corso rallentamenti e interruzioni nei servizi online (app e Internet banking), dopo i disagi già segnalati nella giornata di ieri . "Tale situazione si è verificata in seguito a un problema tecnico interno, riscontrato successivamente a un aggiornamento del sistema operativo e del firmware avvenuto nel corso del fine settimana e che ha comportato" - viene spiegato - "una situazione di instabilità". I tecnici del gruppo sono costantemente impegnati per ripristinare al più presto la piena operatività dei servizi on line.

Prolungato l'orario di apertura delle succursali

"Si tratta" - viene sottolineato - "di un tipo di intervento che richiede tempo e per questo motivo le attività effettuate finora non sono state in grado di risolvere completamente il problema". I servizi della banca (saldi dei conti, liste movimenti, disponibilità della carta,) funzionano regolarmente e "per dare il massimo supporto possibile ai clienti che stanno subendo importanti disagi a causa delle interruzioni dei servizi online", le succursali hanno prolungato il proprio orario di apertura per garantire i servizi di cassa e rimane a piena disposizione l'assistenza telefonica, sia per l'operatività che per maggiori informazioni. Le carte di pagamento funzionano correttamente.