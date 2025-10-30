Crescere senza assumere, i rischi del nuovo trend delle aziende Usa

I datori di lavoro americani sono convinti di poter mantenere invariate - o persino ridurre - le dimensioni dei propri team senza compromettere il business. Alla base di questa convinzione c’è l’idea che l’intelligenza artificiale possa compensare il carico di lavoro e automatizzare i processi. Ne abbiamo parlato con Elena Panzera, presidente dell’Associazione italiana direzione personale della Lombardia, che mette in guardia dai rischi di un modello aziendale snello basato esclusivamente sulla tecnologia