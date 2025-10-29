Nvidia cresce con l’Ai: superati i 5mila miliardi di capitalizzazione

La società negli ultimi tre anni ha visto un boom dovuto al passaggio da azienda produttrice di chip per i videogiochi a punto di riferimento per l'intelligenza artificiale. Inoltre, Nvidia acquisterà una partecipazione del 2,9% del produttore finlandese Nokia per 1 miliardo di dollari ascolta articolo

Nvidia ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 5mila miliardi di dollari. È la prima società ad avere questo valore: i titoli del colosso sono saliti di oltre il 3% beneficiando anche del boom dell'intelligenza artificiale e dei vari accordi con Oracle, Uber e Stellantis annunciati di recente dal suo amministratore delegato Jensen Huang. Merito della crescita è anche il nuovo dialogo tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping sul futuro di Nvidia, società che era rimasta vittima dello scontro tecnologico tra Usa e Cina.

I numeri Con una capitalizzazione pari a 5mila miliardi di dollari, Nvidia è ora più grande di Amd, Asml, Broadcom, Intel, Lam Research, Micron, Qualcomm e Taiwan Semiconductor Manufacturing messi insieme. Co-fondata nel 1993 dall'attuale amministratore delegato Huang, Nvidia ha superato la soglia dei 1.000 miliardi di valore poco più di due anni fa, poco dopo il lancio di ChatGPT. Nel febbraio del 2024 il colosso è arrivato a valere 2.000 miliardi e pochi mesi dopo, in giugno, ha infranto i 3.000 miliardi. Nel luglio del 2025 ha toccato i 4.000 miliardi e ora, a tre mesi di distanza, i 5.000 miliardi. La corsa l'ha portata a superare Microsoft e Apple: il primo ha superato ieri i 4.000 miliardi di dollari con la ristrutturazione di OpenAI; il secondo ieri ha superato la soglia di 4.000 miliardi per la prima volta.