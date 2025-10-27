Biotech, Novartis compra Avidity Biosciences per 12 mld di dollari

"L'acquisizione proposta dovrebbe creare una pipeline leader nel settore, basandosi sull'esperienza di Novartis nell'atrofia muscolare spinale e sulle capacità di commercializzazione nelle malattie neuromuscolari genetiche", ha dichiarato l'azienda in un comunicato

Il gruppo farmaceutico svizzero Novartis ha annunciato di aver concordato l'acquisto di Avidity Biosciences, società biofarmaceutica con sede a San Diego (Usa), per un valore di 12 miliardi di dollari. "L'acquisizione proposta dovrebbe creare una pipeline leader nel settore, basandosi sull'esperienza di Novartis nell'atrofia muscolare spinale e sulle capacità di commercializzazione nelle malattie neuromuscolari genetiche", ha dichiarato Novartis in un comunicato.