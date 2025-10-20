Esplora tutte le offerte Sky
Montagna, il Soccorso alpino a pagamento dal 2026: la bozza in Legge di bilancio

Economia

Se gli interventi del soccorso si rendono necessari per “dolo” o “colpa grave” o anche di “richiesta immotivata”, il responsabile dovrà pagare al ministero dell’Economia una “corresponsione”

ascolta articolo

Al momento la misura è stata inserita nella bozza della Legge di bilancio e mira ad avere una stretta sui soccorsi. In sostanza se si rendono necessari per “dolo” o “colpa grave” o anche di “richiesta immotivata”, il responsabile dovrà pagare al ministero dell’Economia una “corresponsione”. 

Il testo

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorità delle esigenze di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione, per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo della Guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l’evento per il quale è stato effettuato l’intervento qualora l’evento sia imputabile a dopo o colpa grave dell’agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata”, recita il testo. A fissare le somme dovute, sarebbe un decreto nel Mef, determinandole, si legge, "in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative". L'aggiornamento delle tariffe "è annualmente rideterminato sulla base degli indici Istat rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente".

Approfondimento

Evitare gli incidenti in montagna è possibile, ecco come

