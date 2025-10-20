Alluminio, Mario Conserva presidente Face: serve un dazio sui rottami

Introdurre un dazio temporaneo e mirato sull’esportazione dei rottami di alluminio dall'Unione Europea. Questo è l'appello presentato da FACE - la Federazione Europea dei Consumatori di Alluminio per voce del suo Segretario Generale, Mario Conserva. FACE ricorda che ogni anno oltre 1,2 milioni di tonnellate di rottami lasciano l’UE, attratte da impianti asiatici e americani. “Un paradosso che indebolisce l’industria europea, aumenta la dipendenza da alluminio primario importato – spesso ad alta intensità emissiva – e mette a rischio la transizione green”. Secondo Conserva l'obiettivo è colmare un grave ritardo industriale e ambientale che oggi penalizza l’Europa.