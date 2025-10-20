Bonus patente 2025, oggi il click day: requisiti e cosa sapere

Introduzione
Hanno riaperto dalle 12 di oggi, 20 ottobre, le domande per ricevere il bonus patente autotrasporto. Come annunciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), ora è possibile chiedere il contributo fino a 2.500 euro a copertura delle spese per il conseguimento di una serie di titoli per la guida di autoveicoli. Ecco quali
Quello che devi sapere
A chi spetta il contributo
Lanciato dal governo nell’ambito del “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto”, l’incentivo - finanziato per quest’anno con 4,7 milioni di euro - è riservato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno, inseriti in percorsi di formazione per l’ottenimento di patenti professionali destinate al trasporto di persone o merci.
Le risorse a disposizione
Per il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, a sostegno della misura sono stati stanziati in totale 25,3 milioni di euro.
Il settore interessato
A essere interessato è soprattutto il settore dell’autotrasporto: la misura infatti vuole agevolare l'aumento del numero di patenti per i mezzi pesanti.
Dove viene accettato
Il bonus copre fino all’80% delle spese sostenute dai giovani per la formazione nella misura massima di 2.500 euro e può essere utilizzato presso enti accreditati. Dal 20 ottobre le domande potranno essere inoltrate sulla piattaforma ufficiale del Ministero fino all’esaurimento delle risorse stanziate per quest’anno. Lo sblocco della procedura arriva con oltre 6 mesi di ritardo rispetto al 2024 quando dall’apertura, il 4 marzo, andarono via quasi 2mila voucher nel giro di poche ore.
I requisiti richiesti
Ma quali sono i requisiti richiesti per ottenere il bonus patente? Innanzitutto, è necessario:
- Avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- Essere residenti in Italia;
- Essere iscritti a un corso di formazione per la patente in una scuola guida convenzionata;
- Essere in possesso di un documento di identità valido;
- Non aver già beneficiato del bonus nel corso degli anni precedenti;
- Tra i requisiti mancano i limiti Isee: le somme ricevute non contribuiscono a incrementare il reddito imponibile.
E se ho 36 anni, posso usare il buono?
Il buono può essere sfruttato anche da chi ha già compiuto 36 anni, ma solo nel caso in cui la richiesta sia stata presentata entro la fine del 35esimo anno di età.
Cosa cambia nel 2025
Da quest’anno la misura estende il proprio raggio d’azione anche a tutti gli stranieri che risultano residenti in Italia. Tale decisione arriva dopo il ricorso presentato dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che ha ritenuto discriminante il precedente requisito della nazionalità e presentato un ricorso contro il ministero dei Trasporti al Tribunale di Torino. I giudici hanno dato ragione all'associazione e ordinato la rimozione dai successivi bandi dal 2025 con il Ministero che, pur presentando ricorso, ha dovuto adeguarsi. Per gli stranieri che presentano domanda, quindi, è necessario essere anche in possesso di un regolare permesso di soggiorno per ottenere la misura.
Le patenti comprese
Come detto, il bonus patente riguarda i mezzi di trasporto pesanti, cioè quelli con massa superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico. Per questo le patenti interessate sono la C, la C1, la CE, la C1E, la D, la D1, la DE, la D1E e la Cqc (Carta di qualificazione del conducente).
Come fare domanda
Per presentare la domanda bisognerà registrarsi sul sito del Mit e inviare la richiesta tramite la piattaforma “Bonus Patente”. Se la procedura andrà a buon fine, verrà rilasciato un voucher che si potrà scaricare e dovrà essere validato da un’autoscuola. Il buono resta disponibile per 60 giorni dalla sua emissione e deve essere utilizzato nelle autoscuole accreditate.
Entro quando conseguire il titolo
Dopo l’iscrizione ai corsi, il richiedente avrà 18 mesi di tempo per conseguire la patente o la carta di qualificazione del conducente. Il bonus viene concesso una sola volta e non può essere richiesto una seconda volta neppure da chi lo ottiene ma non lo utilizza nei termini stabiliti. Le autoscuole, una volta accreditate, verranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari.
