Bonus patente 2025, domande al via dal 20 ottobre: cosa sapere

Da quest’anno la misura estende il proprio raggio d’azione anche a tutti gli stranieri che risultano residenti in Italia. Tale decisione arriva dopo il ricorso presentato dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che ha ritenuto discriminante il precedente requisito della nazionalità e presentato un ricorso contro il ministero dei Trasporti al Tribunale di Torino. I giudici hanno dato ragione all'associazione e ordinato la rimozione dai successivi bandi dal 2025 con il Ministero che, pur presentando ricorso, ha dovuto adeguarsi. Per gli stranieri che presentano domanda, quindi, è necessario essere anche in possesso di un regolare permesso di soggiorno per ottenere la misura.