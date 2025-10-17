Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Agenzia Dbrs alza il rating dell'Italia a 'A', trend stabile

Economia

"Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l'Italia torna in serie A con grande orgoglio", è il commento del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti

ascolta articolo

L'Agenzia di rating Dbrs rialza il rating dell'Italia portandolo da 'BBB (high)' a 'A (low)'. Il trend è stabile. L'innalzamento dei rating "riflette l'opinione di Morningstar Dbrs secondo cui la riduzione cumulativa delle vulnerabilità nel settore bancario e il miglioramento del settore estero hanno portato a un'economia più resiliente e il consolidamento fiscale proseguirà e contribuirà almeno a stabilizzare il rapporto tra debito pubblico e pil nel medio termine". Nonostante il rallentamento della crescita e le crescenti pressioni sulla spesa nel medio termine, la stabilità e i risultati ottenuti dal governo conferiscono credibilità al suo piano di consolidamento fiscale a medio termine". "Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo – commenta il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti -. L’Italia torna in serie A con grande orgoglio".

Governo "stabile e credibile"

Il governo della premier Giorgia Meloni "si sta dimostrando stabile e credibile", con l'Italia che sta attraversando un "periodo di stabilità politica che garantisce maggiore prevedibilità nell'elaborazione delle politiche e credibilità nei suoi piani di bilancio". Nel 2025 l'Italia è sulla buona strada per registrare due anni consecutivi di risultati dei conti migliori del previsto grazie anche a un controllo della spesa più efficace. Dbrs sottolinea che "nonostante il rallentamento della crescita e le pressioni sulla spesa nel medio termine, la stabilità e i risultati ottenuti dal governo conferiscono credibilità al suo piano di consolidamento dei conti nel medio termine".  "Il governo resta impegnato al consolidamento nonostante la crescita più lenta e l'aumento delle pressioni sulla spesa", ha messo in evidenza Dbrs, ricordando che il governo prevede un deficit del 3% quest'anno. 

Vedi anche

Manovra 2026, Il Consiglio dei ministri approva la legge di stabilità

Economia: Ultime notizie

Agenzia Dbrs alza il rating dell'Italia a 'A', trend stabile

Economia

"Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l'Italia torna in serie A con grande...

Manovra 2026, bonus e incentivi della Legge di Bilancio

Economia

Il 17 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato la Legge di bilancio per il 2026. "È...

Rottamazione quinquies, non potrà aderire chi in regola con quater

Economia

Chi al 30 settembre risulta in regola con i versamenti non potrà sospendere i pagamenti e passare...

Concorso Ministero Cultura 2025, in arrivo bando per assunzioni

Economia

Si tratta di un’importante occasione per entrare nella Pubblica Amministrazione e lavorare a...

Manovra, Giorgetti: "Aumento 20 euro per pensioni minime". Le novità

Economia

Tra le novità introdotte nella nuova legge di bilancio approvata dal Cdm, anche "un incremento di...

Economia: I più letti