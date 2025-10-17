Agenzia Dbrs alza il rating dell'Italia a 'A', trend stabile

"Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l'Italia torna in serie A con grande orgoglio", è il commento del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti
L'Agenzia di rating Dbrs rialza il rating dell'Italia portandolo da 'BBB (high)' a 'A (low)'. Il trend è stabile. L'innalzamento dei rating "riflette l'opinione di Morningstar Dbrs secondo cui la riduzione cumulativa delle vulnerabilità nel settore bancario e il miglioramento del settore estero hanno portato a un'economia più resiliente e il consolidamento fiscale proseguirà e contribuirà almeno a stabilizzare il rapporto tra debito pubblico e pil nel medio termine". Nonostante il rallentamento della crescita e le crescenti pressioni sulla spesa nel medio termine, la stabilità e i risultati ottenuti dal governo conferiscono credibilità al suo piano di consolidamento fiscale a medio termine". "Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo – commenta il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti -. L’Italia torna in serie A con grande orgoglio".
Governo "stabile e credibile"
Il governo della premier Giorgia Meloni "si sta dimostrando stabile e credibile", con l'Italia che sta attraversando un "periodo di stabilità politica che garantisce maggiore prevedibilità nell'elaborazione delle politiche e credibilità nei suoi piani di bilancio". Nel 2025 l'Italia è sulla buona strada per registrare due anni consecutivi di risultati dei conti migliori del previsto grazie anche a un controllo della spesa più efficace. Dbrs sottolinea che "nonostante il rallentamento della crescita e le pressioni sulla spesa nel medio termine, la stabilità e i risultati ottenuti dal governo conferiscono credibilità al suo piano di consolidamento dei conti nel medio termine". "Il governo resta impegnato al consolidamento nonostante la crescita più lenta e l'aumento delle pressioni sulla spesa", ha messo in evidenza Dbrs, ricordando che il governo prevede un deficit del 3% quest'anno.