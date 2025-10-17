Concorso Ministero Cultura 2025, in arrivo bando per assunzioni

È in arrivo uno dei concorsi pubblici più attesi dell’anno: quello del Ministero della Cultura 2025, che offrirà 2.487 assunzioni a tempo indeterminato, un numero superiore rispetto ai 2.200 inizialmente previsti. L’annuncio è arrivato al termine del confronto tra il Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria. Le nuove assunzioni interesseranno musei, archivi, biblioteche e siti culturali di tutto il Paese, rappresentando un’importante occasione di lavoro stabile sia per diplomati che per laureati. Il bando, ormai pronto, sarà pubblicato a breve sul portale inPA, dove si potranno presentare le domande esclusivamente online, previa autenticazione con SPID e PEC personale.