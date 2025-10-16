Aeroporti, entro il 2025 acqua gratis dopo i controlli. Cosa sapere

Ad annunciarlo è stata Assaeroporti, specificando che 22 scali italiani aderiranno all'iniziativa. Negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Napoli, Bologna, Cagliari, Torino, Olbia e Alghero i refill point sono già attivi. Così come in quelli di Bergamo, Palermo e Cuneo. Entro il 2025 alla lista si aggiungeranno anche Catania, Pisa, Firenze, Trieste, Trapani, Pescara, Rimini, Comiso e Salerno

Entro la fine dell'anno negli aeroporti italiani sarà possibile ricaricare gratuitamente borracce e bottiglie dopo i controlli di sicurezza. Ad annunciarlo è stata Assaeroporti, specificando che 22 scali italiani aderiranno all'iniziativa. In alcuni aeroporti – cioè Milano Malpensa e Linate, Napoli, Bologna, Cagliari, Torino, Olbia e Alghero - i refill point sono già attivi da tempo. In alcuni scali, nello specifico Bergamo, Palermo e Cuneo, i punti per la ricarica gratuita dell'acqua sono stati introdotti di recente. Entro il 2025 però alla lista si aggiungeranno anche gli scali di Catania, Pisa, Firenze, Trieste, Trapani, Pescara, Rimini, Comiso e Salerno, ampliando ulteriormente la copertura nazionale.