Paesi più innovativi del mondo, Svizzera ancora in prima posizione

L’Italia si classifica al 28°posto con un output rank di 19 e un input rank di 37. I risultati migliori emergono nelle infrastrutture digitali (27°) e nella sofisticazione del mercato (52°), sostenute da un buon accesso ICT e da un sistema finanziario moderatamente dinamico. In capitale umano e ricerca (32°) il livello educativo resta solido, ma la spesa in R&S rimane limitata. La sofisticazione del business (31°) si dimostra in crescita, mentre gli output tecnologici e creativi (17° e 20°) indicano una crescente capacità di innovazione, seppur ancora inferiore ai principali Paesi europei: il punteggio più alto riguarda le infrastrutture digitali (27°), grazie all’accesso ICT e alla qualità dei servizi online. In capitale umano e ricerca l’Italia è 32ª, sostenuta da un buon livello di istruzione ma frenata dalla spesa in R&S. Sul fronte della sofisticazione del mercato (11°) spiccano investimenti e credito alle startup, mentre resta da potenziare la sofisticazione del business (31°) e la produzione creativa e tecnologica (17°).