L’Intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui parliamo

Gianluca De Feo

Youtrend
Con l’avvento dei chatbot, si è verificato un aumento significativo dell’uso di parole tipiche del linguaggio dell’IA, definite “buzzwords”: da “delve” a “intricate” passando per “surpass”. Vocaboli molto frequenti nei testi generati dai modelli linguistici in lingua inglese, ma che fino a poco tempo fa era raro sentirli in conversazioni spontanee. Lo studio della Florida State University

