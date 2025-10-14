Multa da 157 milioni da Antitrust Ue a Gucci, Chloé e Loewe

L’indagine della Commissione ha rivelato che queste tre aziende di moda hanno adottato una pratica definita Resale price maintenance (Rpm), ovvero mantenimento del prezzo di rivendita. Le sanzioni, che sono state ridotte in tutti e tre i casi grazie alla collaborazione delle aziende con l'esecutivo Ue, ammontano complessivamente a oltre 157 milioni di euro ascolta articolo

La Commissione Europea ha multato le aziende di moda Gucci, Chloé e Loewe per aver fissato i prezzi di rivendita, in violazione delle norme Ue sulla concorrenza. L'indagine della Commissione ha rivelato che le tre aziende hanno limitato la capacità dei rivenditori terzi indipendenti con cui collaborano di stabilire i propri prezzi di vendita al dettaglio, sia online che offline, per i prodotti disegnati e venduti da Gucci, Chloé e Loewe con i rispettivi marchi. Questo tipo di comportamento anticoncorrenziale, sottolinea la Commissione, aumenta i prezzi e riduce la possibilità di scelta per i consumatori. Le sanzioni, che sono state ridotte in tutti e tre i casi grazie alla collaborazione delle aziende con l'esecutivo Ue, ammontano complessivamente a oltre 157 milioni di euro.

Gucci, Chloé e Loewe Sono aziende di moda con sede rispettivamente in Italia, Francia e Spagna. Gucci è controllata dalla multinazionale francese del lusso Kering; Chloé fa capo alla Compagnie Financière Richemont, gruppo svizzero del lusso; Loewe appartiene al colosso francese del lusso Lvmh. Tutte e tre le aziende sono attive nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti di alta moda, tra cui abbigliamento, pelletteria e vari accessori.

L'indagine della Commissione L’indagine della Commissione ha rivelato che queste tre aziende di moda hanno adottato una pratica definita Resale price maintenance (Rpm), ovvero mantenimento del prezzo di rivendita. In altre parole, hanno limitato la possibilità dei loro rivenditori, online e fisici, che sono rivenditori indipendenti, di stabilire i propri prezzi di vendita al dettaglio per quasi l'intera gamma di prodotti disegnati e venduti da Gucci, Chloé e Loewe con i rispettivi marchi, tra cui abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori moda.

Le violazioni Le violazioni hanno interessato l'intero territorio dello Spazio Economico Europeo (See). In particolare, le tre aziende di moda hanno interferito con le strategie commerciali dei loro rivenditori, imponendo loro restrizioni, come l'obbligo di non discostarsi dai prezzi di vendita al dettaglio raccomandati, dai tassi di sconto massimi e da periodi specifici di vendita. In alcuni casi, e almeno temporaneamente, hanno anche vietato ai rivenditori di offrire sconti. Gucci, Chloé e Loewe si sono impegnati a far sì che i loro rivenditori applicassero gli stessi prezzi e le stesse condizioni di vendita applicate nei loro canali di vendita diretta.