Bonus Fiere per PMI, domande dal 7 ottobre: requisiti e cosa sapere

Il “Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche” è rivolto alle piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa nel territorio nazionale che, nel periodo compreso tra l'8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025, partecipano a manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali organizzate in Italia per i settori con costi di esposizione più elevati. L’incentivo è gestito da Invitalia e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - d’intesa con i ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - in attuazione dell’Art. 33 della Legge “Made in Italy” (206/2023). La dotazione finanziaria, al netto degli oneri di gestione, è di 7.880.000 euro.