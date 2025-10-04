Blue economy, “I Tavoli del Mare 2025”: summit a Fiumicino

Il 7 ottobre all’Hilton Airport Hotel il grande summit nazionale sull’intermodalità e sulla Blue Economy: istituzioni, imprese e mondo accademico insieme per costruire il futuro dei collegamenti tra mare, cielo, fiume e ferrovia

Martedì 7 ottobre 2025 l’Hilton Rome Airport Hotel di Fiumicino ospiterà la terza edizione de “I Tavoli del Mare”, l’appuntamento nazionale dedicato allo sviluppo della Blue Economy e alla costruzione di un modello di intermodalità integrata tra portualità, fiume Tevere, aeroporto e rete ferroviaria.

Con il sottotitolo “Dove il mare incontra il cielo”, l’evento – patrocinato da Regione Lazio e Comune di Fiumicino – si propone come un momento di confronto strategico tra istituzioni, imprese, università e operatori del settore, con l’obiettivo di definire soluzioni concrete per rafforzare i collegamenti tra mare e hinterland e trasformare il territorio in un hub europeo della mobilità sostenibile e dell’economia blu.

Il programma della giornata

La giornata prevede una doppia articolazione dei lavori.

Dalle ore 9:30 alle 12:30 si svolgeranno i tavoli tecnici, occasione di confronto operativo tra esperti, imprese e rappresentanti istituzionali per analizzare criticità, opportunità e scenari futuri legati allo sviluppo del settore.

Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:00, è in programma la sessione istituzionale e plenaria, con la restituzione delle relazioni e gli interventi delle principali autorità nazionali e regionali.

Alla sessione istituzionale prenderanno parte il Ministro per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, delegato dal governatore Rocca l'assessore alle Politiche del Mare Pasquale Ciacciarelli, vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. In platea attesi i vertici di Aeroporti di Roma (ADR), Ferrovie dello Stato, Fiumicino Waterfront, RAM, ENAC, oltre a rappresentanti del settore della cantieristica, della nautica, della pesca e a numerosi stakeholder istituzionali e territoriali.