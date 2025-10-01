ExpoFerroviaria 2025: il Regionale a 200 km/h di Trenitalia e Alstom

Tra le novità dell'ExpoFerroviaria 2025, il treno di nuova generazione è stato costruito nei siti Alstom di Savigliano, Sesto San Giovanni e Bologna. La sostenibilità è l'elemento centrale del progetto: oltre il 96% dei materiali utilizzati è riciclabile e i sistemi energetici consentono un risparmio nei consumi fino al 35% ascolta articolo

Un nuovo treno Regionale capace di raggiungere i 200 chilometri orari è stato presentato durante l'inaugurazione ExpoFerroviaria 2025. Il convoglio di nuova generazione è stato progettato da Trenitalia e Alstom - leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile - ed entrerà in servizio in Toscana, Umbria e Lazio. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti di Regione Lombardia, tra cui gli Assessori Franco Lucente dei Trasporti e Mobilità Sostenibile e Claudia Maria Terzi di Infrastrutture e Opere Pubbliche. Presenti anche: Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, e Michele Viale, Managing Director di Alstom in Italia.

I treni Regionali super veloci Parte della famiglia Coradia Stream di Alstom, i treni elettrici a unità multiple presentano un design a pianale ribassato per facilitare l'accesso e sono progettati per garantire elevate prestazioni e modularità. I treni innovativi si uniranno alla flotta di Trenitalia e entreranno in servizio in Toscana, Umbria e Lazio. Gli operatori possono personalizzare configurazioni e interni per soddisfare esigenze specifiche di servizio. Con oltre 800 treni Coradia Stream venduti in tutta Europa, questa piattaforma si conferma fra le soluzioni più diffuse ed efficienti per il trasporto regionale, interregionale, transfrontaliero e intercity. Prodotto negli stabilimenti Alstom di Savigliano (CN), Sesto San Giovanni (MI) e Bologna, il nuovo treno è una testimonianza dell'ingegneria e dell'innovazione italiana. Offre un'accessibilità senza barriere grazie a rampe di salita automatiche, 16 spazi dedicati alle biciclette (comprese le e-bike) e interni ampi e confortevoli. La sostenibilità è un elemento centrale: oltre il 96% dei materiali utilizzati è riciclabile e i sistemi ad alta efficienza energetica consentono un risparmio nei consumi fino al 35%. Con una velocità massima di 200 km/h, il treno garantisce collegamenti più rapidi e può trasportare fino a 1.076 passeggeri, di cui 618 seduti, distribuiti su otto carrozze. A bordo sono presenti sedute di nuova generazione, un sistema avanzato di climatizzazione e un ambiente silenzioso, pensato per offrire un'esperienza di viaggio ancora più confortevole. Dal punto di vista tecnologico, il nuovo treno integra i sistemi di segnalamento ERTMS e il TCMS full Ethernet con diagnostica predittiva, che assicurano massima affidabilità e tempi di manutenzione ridotti. La sicurezza è garantita da un sistema antincendio automatico e dall'utilizzo di materiali ignifughi.

Il commento di Trenitalia e Alstom Italia "Il nuovo treno Regionale a 200 km/h rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di trasformazione e rinnovo della flotta che Trenitalia e il Gruppo FS stanno portando avanti" ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. "Trenitalia è impegnata a garantire treni all’avanguardia, non solo moderni e confortevoli, ma soprattutto sostenibili, capaci di connettere territori e comunità, promuovendo una mobilità più efficiente, accessibile e rispettosa dell’ambiente". Durante la cerimonia è intervenuto anche Michele Viale, Managing Director Alstom Italia. “Con questo convoglio di nuova generazione vogliamo dare un contributo concreto alla modernizzazione della mobilità regionale, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio più veloce, confortevole e sostenibile. Questo progetto testimonia il nostro impegno nel rafforzare la filiera ferroviaria italiana e nel sostenere lo sviluppo dei territori in cui operiamo”.