Ryanair, verso nuovo accordo con l'aeroporto di Bergamo-Orio Al Serio

Economia
©Ansa

La compagnia low-cost e lo scalo lombardo si preparano a firmare il nuovo accordo commerciale che, nei prossimi anni, garantirà a Ryanair di espandersi ulteriormente, portando più passeggeri, in cambio di un pacchetto di incentivi 

Ryanair e l’aeroporto di Bergamo si preparano a firmare il nuovo accordo commerciale che, nei prossimi anni, garantirà alla principale low cost d’Europa di espandersi ulteriormente nello scalo, portando più passeggeri, in cambio di un pacchetto di incentivi dal valore di decine di milioni di euro. Lo scrive il Corriere della Sera. Ryanair – dichiara l’A.d O’Leary- non dimentica gli scali del Nord: “Domani faremo degli annunci per Bergamo dove abbiamo appena raggiunto un accordo per una crescita maggiore nei prossimi due anni”.

